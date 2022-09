Autonomia, Salvini a Crotone: serve soprattutto al Sud (Di lunedì 19 settembre 2022) "L'Autonomia serve soprattutto al Sud: penso alla gestione dei beni culturali. La Calabria potrebbe vivere di cultura, ma spesso l'organizzazione dipende dallo Stato centrale e poi ci sono musei ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 19 settembre 2022) "L'al Sud: penso alla gestione dei beni culturali. La Calabria potrebbe vivere di cultura, ma spesso l'organizzazione dipende dallo Stato centrale e poi ci sono musei ...

LegaSalvini : Massimiliano Romeo: stop bollette e nucleare sicuro; autonomia regionale; #flattax al 15% e pace fiscale; stop Forn… - fattoquotidiano : Fontana, Zaia e Fedriga chiedono l’“autonomia” che Matteo non può promettere (di @gadlernertweet) - gabrieligm : Dicembre 2018: Salvini promette che l'autonomia arriverà entro tre mesi. Per l'autonomia non ha fatto nulla, ma ha… - Mario44623861 : RT @LegaSalvini: Massimiliano Romeo: stop bollette e nucleare sicuro; autonomia regionale; #flattax al 15% e pace fiscale; stop Fornero, sì… - MalviciniMaria : RT @borghi_claudio: @etventadv Non mi pare avessimo mai detto che non volevamo più l'autonomia differenziata ?? Le due cose non sono incompa… -