Udinese-Inter (3-1), Inzaghi: “Il responsabile sono io” (Di domenica 18 settembre 2022) L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato al termine della brutta sconfitta per tre a uno contro l’Udinese di Sottil. Udinese-Inter, Inzaghi: “Doppio cambio per gli ammoniti” Il tecnico neroazzurro ha parlato cosi del doppio cambio nel primo tempo: “Bastoni e Mkhitaryan fuori? Li ho tolti perché erano ammoniti e l’Udinese vinceva tutte le seconde palle. Eravamo in difficoltà e pensavo ad una scossa. Avevo paura di rimanere con un uomo in meno per un’entrata in ritardo. Hanno pagato Bastoni e Mkhitaryan ma avrebbero dovuto pagare tutti. Ci dobbiamo leccare le ferite e ragionare su questa brutta sconfitta“. Sulla mancata reazione dei suoi ragazzi: “Così non va bene. A livello di cattiveria dovevamo sapere che Udinese avremmo trovato e ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 18 settembre 2022) L’allenatore dell’, Simone, ha parlato al termine della brutta sconfitta per tre a uno contro l’di Sottil.: “Doppio cambio per gli ammoniti” Il tecnico neroazzurro ha parlato cosi del doppio cambio nel primo tempo: “Bastoni e Mkhitaryan fuori? Li ho tolti perché erano ammoniti e l’vinceva tutte le seconde palle. Eravamo in difficoltà e pensavo ad una scossa. Avevo paura di rimanere con un uomo in meno per un’entrata in ritardo. Hanno pagato Bastoni e Mkhitaryan ma avrebbero dovuto pagare tutti. Ci dobbiamo leccare le ferite e ragionare su questa brutta sconfitta“. Sulla mancata reazione dei suoi ragazzi: “Così non va bene. A livello di cattiveria dovevamo sapere cheavremmo trovato e ...

