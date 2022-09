Udinese, Arslan: «Giocato con carattere e fame» (Di domenica 18 settembre 2022) Le parole di Arslan sulla vittoria dell’Udinese contro l’Inter: «Siamo un bel gruppo, lavoriamo tutta la settimana e andiamo avanti così» Le parole a DAZN del centrocampista Arslan dopo la vittoria dell’Udinese contro l’Inter. «Abbiamo fatto un gioco con carattere e fame, tutti i Giocatori hanno fatto un grande lavoro. Con i nostri tifosi è più facile, la vittoria è per tutta Udine. Cosa mi porto dietro? Il mio gol, sicuro, non avevo mai segnato di testa. Oggi ho segnato io, due settimane fa Lovric. Siamo un bel gruppo, lavoriamo tutta la settimana e andiamo avanti così». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 settembre 2022) Le parole disulla vittoria dell’contro l’Inter: «Siamo un bel gruppo, lavoriamo tutta la settimana e andiamo avanti così» Le parole a DAZN del centrocampistadopo la vittoria dell’contro l’Inter. «Abbiamo fatto un gioco con, tutti iri hanno fatto un grande lavoro. Con i nostri tifosi è più facile, la vittoria è per tutta Udine. Cosa mi porto dietro? Il mio gol, sicuro, non avevo mai segnato di testa. Oggi ho segnato io, due settimane fa Lovric. Siamo un bel gruppo, lavoriamo tutta la settimana e andiamo avanti così». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Udinese_1896 : 90’+3’ | ARSLANNNNNN, PARTITA IN GHIACCIO L’Udinese è micidiale in contropiede, e sfonda dalla destra. Il cross ra… - SkySport : UDINESE-INTER 3-1 Risultato finale ? ?? #Barella (5’) ?? aut. #Skriniar (22’) ?? #Bijol (85’) ?? #Arslan (90'+3) ?… - yointazz : RT @Udinese_1896: 90’+3’ | ARSLANNNNNN, PARTITA IN GHIACCIO L’Udinese è micidiale in contropiede, e sfonda dalla destra. Il cross raggiung… - andrecarnia : RT @Udinese_1896: 90’+3’ | ARSLANNNNNN, PARTITA IN GHIACCIO L’Udinese è micidiale in contropiede, e sfonda dalla destra. Il cross raggiung… - RknQa : L'Udinese è il miglior esordio di sempre in Serie A con i colpi di testa di Jaka Bijol e Tolgay Arslan che si sono… -