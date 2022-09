Stefania Orlando ufficializza la rottura con Simone: “È stato inevitabile” (Di domenica 18 settembre 2022) Stefania Orlando e il marito Simone si sono detti addio, la conduttrice conferma la rottura sui social, cosa ha detto ai fan La notizia di una profonda crisi sentimentale e della presunta rottura era nell’aria già da un po’ di giorni ma mancava l’ufficialità. Nelle scorse ore Stefania Orlando ha rotto il silenzio per svelare ai fan come stanno davvero le cose tra lei e Simone Gianlorenzi. Stefania Orlando (Screenshot da Facebook)Dopo circa quindici anni di amore il loro matrimonio è giunto al capolinea, i due sembravano più innamorati e complici che mai ma qualcosa negli ultimi tempi è cambiata. Lui lo avevamo conosciuto meglio durante la partecipazione della nota conduttrice alla quinta edizione del ... Leggi su vesuvius (Di domenica 18 settembre 2022)e il maritosi sono detti addio, la conduttrice conferma lasui social, cosa ha detto ai fan La notizia di una profonda crisi sentimentale e della presuntaera nell’aria già da un po’ di giorni ma mancava l’ufficialità. Nelle scorse oreha rotto il silenzio per svelare ai fan come stanno davvero le cose tra lei eGianlorenzi.(Screenshot da Facebook)Dopo circa quindici anni di amore il loro matrimonio è giunto al capolinea, i due sembravano più innamorati e complici che mai ma qualcosa negli ultimi tempi è cambiata. Lui lo avevamo conosciuto meglio durante la partecipazione della nota conduttrice alla quinta edizione del ...

