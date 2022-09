(Di domenica 18 settembre 2022) Il ministro non parla di price cap nazionale, ma di operazioni sul mercato: "Il problema è il costo per le casse pubbliche". Definisce "fondamentale" il rigassificatore di Piombino, "è in gioco la sicurezza energetica nazionale". Smentite le voci su mancate forniture da Francia e Algeria

Il premier ha al suo fianco l'amico di sempre Daniele Franco e il titolare del Mite,. Il Governo ha appena approvato 'senza alcuno scostamento di bilancio' un decreto da 14 miliardi ...L'ipotesi che circolava al Gestore dei servizi energetici, attualmente incaricato di gestire le estrazioni in più per favorire le industrie, era chese ne sarebbe occupato con il ... Roberto Cingolani: "Entro fine mese un tetto Ue al prezzo del gas, altrimenti faremo da soli" Il ministro non parla di price cap nazionale, ma di operazioni sul mercato: "Il problema è il costo per le casse pubbliche". Definisce ...Si intensifica la mobilitazione del Comitato Civico di Villetta Barrea con oltre mille firme già raccolte per la Petizione pubblicata su ...