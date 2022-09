LIVE Sinner-Mikael Ymer 2-3, Italia-Svezia Coppa Davis in DIRETTA: quattro break nei primi cinque giochi (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-ELIAS Ymer DI Coppa Davis LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO DI Coppa Davis Italia-Svezia GAME Sinner, 3-3. Finalmente l’azzurro mantiene il servizio. 40-0 Seconda sostanziosa di Sinner, tre palle per il 3-3. 30-0 Serve and volley perfetto di Jannik, che gestisce benissimo la risposta al corpo di Ymer. 15-0 Scambio lungo, Sinner tiene in difesa e lo svedese compie un errore da fondo. break Sinner, 2-3! Altro errore di Ymer, Sinner di nuovo lì. 15-40 Ace dello svedese. 0-40 ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-ELIASDILADEL DOPPIO DIGAME, 3-3. Finalmente l’azzurro mantiene il servizio. 40-0 Seconda sostanziosa di, tre palle per il 3-3. 30-0 Serve and volley perfetto di Jannik, che gestisce benissimo la risposta al corpo di. 15-0 Scambio lungo,tiene in difesa e lo svedese compie un errore da fondo., 2-3! Altro errore didi nuovo lì. 15-40 Ace dello svedese. 0-40 ...

SuperTennisTv : ????Italia ?? Svezia???? ? Al via alle 15:00, LIVE su #SuperTenniX Berrettini ?? E. Ymer Sinner ?? M. Ymer Fognini/Bolelli… - zazoomblog : LIVE Sinner-Mikael Ymer Italia-Svezia Coppa Davis in DIRETTA: vince Berrettini ora Jannik per chiudere i conti! -… - OA_Sport : Dopo la vittoria di Matteo Berrettini, scende in campo Jannik Sinner contro Mikael Ymer per chiudere i conti nel co… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #CoppaDavis #ItaliaSvezia 1-0 Matteo #Berrettini firma il primo punto superando Elias #Ymer… - elogrigri : RT @SuperTennisTv: ????Italia ?? Svezia???? ? Al via alle 15:00, LIVE su #SuperTenniX Berrettini ?? E. Ymer Sinner ?? M. Ymer Fognini/Bolelli ?? Go… -