(Di sabato 17 settembre 2022) Le parole disul: «dicono che ladi un nero brasiliano ancora di più»Jr. risponde alle accuse di stampo razzista subite nei giorni scorsi. L’agente Pedro Bravo, parlando del brasiliano del Real Madrid aveva infatti detto: «in Spagna devi rispettare i rivali e smettere di fare la scimmia». La frase ha scatenato una reazione compatta di vicinanza al calciatore, che ha risposto così: «Dicono che lainfastidisca. Ladi un brasiliano nero che ha successo in Europamolto di più. Ma la mia voglia di vincere, il mio sorriso e lo scintillio nei miei occhi sono molto più grandi di così». Sui Social in molti si sono schierati dalla sua parte ed è nato ...

CalcioNews24 : Vinicius sul razzismo: «Felicità infastidisce, quella di un nero…» - jeanpauldl1998 : @Psi0_ @lLkalulu si ma il Real di fronte alle difficoltà di Vinicius ha messo sul piatto 120 milionazzi per Hazard… -

...ai balletti celebrativi di. Una storia che è iniziata in maniera un po' ridicola, con questioni di campanile, ed è diventata una tormenta con risvolti razzisti. Perché quando a soffiare...Più equilibrio invecenumero di gol previsti al Wanda Metropolitano: l'Under 2.5, a 1,83, ...75, mentre il gol diJr, brasiliano già giunto a quota quattro in campionato, si gioca a 3,25.Frase razzista di Pedro Bravo nei confronti del giocatore del Real Madrid e la sua danza post gol. Sui social ecco l'hashtag #BailaViniJr ...Indignazione per un commento “xenofobo” del capo dell’associazione agenti di calcio spagnola all’indirizzo del giocatore brasiliano. Che replica: “Continuerò a danzare dopo ogni gol” ...