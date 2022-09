Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2022 ore 07:30 (Di sabato 17 settembre 2022) Viabilità DEL 17 SETTEMBRE 2022 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO CRITICITA’; PER GLI EVENTI IN PROGRAMMA NEL TERRITORIO, OGGI A FIUMICINO VA IN SCENA IL “PASSOSCURO ART FESTIVAL”: PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA’, CON DIVIETI DI TRANSITOE SOSTA NELLE STRADE E PIAZZE INTERESSATE DALL’EVENTO, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO INFINE CHESULLA FERROVIA METRomaRE SONO IN CORSO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE DI ACILIA SUD E DEL NUOVO FABBRICATO VIAGGIATORI A TOR DI VALLE. GLI INTERVENTI, ESEGUITI DA ASTRAL, NON COMPORTANO MODIFICHE AL SERVIZIO. PER TUTTI I DETTAGLI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO ... Leggi su romadailynews (Di sabato 17 settembre 2022)DEL 17 SETTEMBREORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA, DOVE AL MOMENTO NON SI SEGNALANO CRITICITA’; PER GLI EVENTI IN PROGRAMMA NEL TERRITORIO, OGGI A FIUMICINO VA IN SCENA IL “PASSOSCURO ART FESTIVAL”: PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA’, CON DIVIETI DI TRANSITOE SOSTA NELLE STRADE E PIAZZE INTERESSATE DALL’EVENTO, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO INFINE CHESULLA FERROVIA METRE SONO IN CORSO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STAZIONE DI ACILIA SUD E DEL NUOVO FABBRICATO VIAGGIATORI A TOR DI VALLE. GLI INTERVENTI, ESEGUITI DA ASTRAL, NON COMPORTANO MODIFICHE AL SERVIZIO. PER TUTTI I DETTAGLI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO ...

enricofrasca3 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità #Atac Metropolitane A-B-B1 e C, oggi ultime corse dai capolinea all'1,30 di notte. Da ricordare che il s… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Metropolitane A-B-B1 e C, oggi ultime corse dai capolinea all'1,30 di notte. Da ricordare ch… - bettadigiulio : RT @romamobilita: #Roma #viabilità #Atac #RomaTpl Oggi a Roma, la viabilità e i trasporti - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac #RomaTpl Oggi a Roma, la viabilità e i trasporti - romamobilita : #Roma #viabilità #RomaTpl incidente alla rotatoria via Boccea/via Hoepli, le linee bus 146, 025, 028 deviano per v… -

Viabilità Roma Regione Lazio del 16 - 09 - 2022 ore 20:30 VIABILITÀ DEL 16 SETTEMBRE 2022 ORE 12:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ...BIS PER LAVORI IN CORSO TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E L'ALLACCIAMENTO COL RACCORDO IN ENTRATA VERSO ROMA. Viabilità Roma Regione Lazio del 16 - 09 - 2022 ore 17:45 VIABILITÀ DEL 16 SETTEMBRE 2022 ORE 12:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ...BIS PER LAVORI IN CORSO TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E L'ALLACCIAMENTO COL RACCORDO IN ENTRATA VERSO ROMA. Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2022 ore 17:45 - RomaDailyNews RomaDailyNews DEL 16 SETTEMBRE 2022 ORE 12:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ...BIS PER LAVORI IN CORSO TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E L'ALLACCIAMENTO COL RACCORDO IN ENTRATA VERSODEL 16 SETTEMBRE 2022 ORE 12:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ...BIS PER LAVORI IN CORSO TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E L'ALLACCIAMENTO COL RACCORDO IN ENTRATA VERSO