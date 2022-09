Siria, la situazione è critica: e Israele la trasforma in terreno di guerra per procura (Di sabato 17 settembre 2022) In questo breve post vediamo quale è la situazione che vede la sempre crescente frequenza di attacchi israeliani alla Siria: non è solo il numero ad essere aumentato ma anche e soprattutto la caratura degli obiettivi strategici. Gli attacchi israeliani indicano chiaramente che Israele prende di mira gli interessi, le milizie e l’arsenale dell’Iran in Siria piuttosto che l’esercito Siriano stesso. Con il tempo, la Siria è diventata un campo di guerra per procura, all’interno dello scenario più ampio del conflitto iraniano-israeliano. Le operazioni israeliane in Siria stanno diventando più sofisticate e sono il risultato di colossali sforzi di intelligence contro le manovre dell’Iran e di Hezbollah. Questo sviluppo è stato ulteriormente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) In questo breve post vediamo quale è lache vede la sempre crescente frequenza di attacchi israeliani alla: non è solo il numero ad essere aumentato ma anche e soprattutto la caratura degli obiettivi strategici. Gli attacchi israeliani indicano chiaramente cheprende di mira gli interessi, le milizie e l’arsenale dell’Iran inpiuttosto che l’esercitono stesso. Con il tempo, laè diventata un campo diper, all’interno dello scenario più ampio del conflitto iraniano-israeliano. Le operazioni israeliane instanno diventando più sofisticate e sono il risultato di colossali sforzi di intelligence contro le manovre dell’Iran e di Hezbollah. Questo sviluppo è stato ulteriormente ...

