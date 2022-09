Serie C 2022/2023, Dalmonte risponde a Manconi: è 1-1 tra Albinoleffe e Vicenza (Di sabato 17 settembre 2022) Termina in parità il match Albinoleffe-Vicenza, valido per la quarta giornata del campionato di Serie C 2022/2023. Padroni di casa avanti al 22? con Manconi, che trasforma un calcio di rigore guadagnato da Gusu. La risposta dei veneti arriva però nella ripresa e porta la firma di Dalmonte, che all’incirca alla metà secondo tempo segna il gol del pari. L’Albinoleffe sale a quota 2 punti, ma resta nei bassifondi della classifica. In zona playoff invece il Vicenza, che può consolarsi con un buon punto su un campo non eccessivamente facile. LA PARTITA – Ottima partenza dei padroni di casa, che al 9? colpiscono un palo con Gelli. Il minuto in cui cambia la gara è però il 20?: fallo di Greco ai danni di Gusu e calcio di rigore. Dagli 11 ... Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022) Termina in parità il match, valido per la quarta giornata del campionato di. Padroni di casa avanti al 22? con, che trasforma un calcio di rigore guadagnato da Gusu. La risposta dei veneti arriva però nella ripresa e porta la firma di, che all’incirca alla metà secondo tempo segna il gol del pari. L’sale a quota 2 punti, ma resta nei bassifondi della classifica. In zona playoff invece il, che può consolarsi con un buon punto su un campo non eccessivamente facile. LA PARTITA – Ottima partenza dei padroni di casa, che al 9? colpiscono un palo con Gelli. Il minuto in cui cambia la gara è però il 20?: fallo di Greco ai danni di Gusu e calcio di rigore. Dagli 11 ...

