Scomparso sulle Ande: trovato un corpo, atteso esito autopsia (Di sabato 17 settembre 2022) E' stato ritrovato sulle Ande peruviane, vicino alla laguna di Juchuyocha, il corpo congelato di un uomo. L'ipotesi, al vaglio delle autorità e delle forze dell'ordine locali, è che si tratti di ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 settembre 2022) E' stato riperuviane, vicino alla laguna di Juchuyocha, ilcongelato di un uomo. L'ipotesi, al vaglio delle autorità e delle forze dell'ordine locali, è che si tratti di ...

AnsaLombardia : Scomparso sulle Ande: trovato un corpo, atteso esito autopsia. Alberto Fedele, 30 anni, è disperso dallo scorso 4 l… - DigitalixMx : RT @giornaledellArt: Addio a William Klein, il fotografo che ha riportato la high fashion sulle strade Klein, nato a New York, dopo la seco… - giornaledellArt : Addio a William Klein, il fotografo che ha riportato la high fashion sulle strade Klein, nato a New York, dopo la s… - juventusfans : @Mattia_Roller @marca Non c’è nessun audio scomparso di Orsato, perché sulle ammonizioni il VAR non può intervenire… -