Roma, "Zio ci tocca": scoperti abusi sessuali sulle nipotine di 10 e 14 anni (Di sabato 17 settembre 2022) "Zio mi tocca come fa con mia sorella". Uno choc per la mamma di due ragazzine, di 10 e 14 anni scoprire che le due figlie erano vittime di abusi sessuali da parte di suo fratello, lo zio delle ragazze. D'altro canto come immagine che due ragazzine non potessero stare al sicuro al piano di sopra, in casa della nonna e dello zio? Cosa è successo alle due vittime di abusi La vicenda è accaduta a Roma e la confessione della più piccolina ha indotto immediatamente la mamma a cercare la verità. Purtroppo, in un breve colloquio con il fratello, un 50enne, ha ottenuto la confessione. L'uomo è stato arrestato ed è richiuso nel carcere di Regina Coeli, la magistratura non ha ritenuto di poterlo sottoporre ad altro tipo di restrizione perché ci sarebbe il pericolo di reiterazione del reato.

