Roma, si ferma Karsdorp: lesione del menisco interno (Di sabato 17 settembre 2022) Si ferma Rick Karsdorp in casa Roma. Sottoposto a esami strumentali in seguito a un trauma distorsivo riportato durante la partita di Europa League contro l'HJK, il terzino giallorosso ha subito una lesione al menisco interno del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni il calciatore sarà sottoposto a intervento chirurgico presso la Klinik Gut di St.Moritz, diretta dal Dott. Georg Ahlbäumer. SportFace.

