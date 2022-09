Putin mollato dagli amici a Samarcanda. Così Xi si mangia la Russia (Di sabato 17 settembre 2022) Cina e India non danno appoggio concreto alla guerra in Ucraina, anzi la criticano. E Putin scopre che gli "amici" non lo aiuteranno davvero, ma lo stanno semmai rendendo vassallo Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 17 settembre 2022) Cina e India non danno appoggio concreto alla guerra in Ucraina, anzi la criticano. Escopre che gli "" non lo aiuteranno davvero, ma lo stanno semmai rendendo vassallo Segui su affaritaliani.it

Mara_Mazzeo_Cz : @ale_dibattista Sì un vero casino. Ma le sanzioni funzionano? Chi lo sa... A proposito anche Xi ha mollato il tuo a… - yashin_na : @gloriapoch72 Putin era convinto che Zelenski appena attaccato sarebbe scappato in Europa. Invece è rimasto al suo… - Pietrin30372144 : Alla terza dose ho smesso di leccare il culo a #putin , mi sono cercato un lavoro ed ho mollato il… - JOEtb57 : RT @gervasoni1968: #putin mollato non solo da #Orsini, ma anche da #Salvini - gervasoni1968 : #putin mollato non solo da #Orsini, ma anche da #Salvini -