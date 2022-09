Paura a bordo | bora straordinaria a Ravenna rompe gli ormeggi di una nave da crociera video

(Di sabato 17 settembre 2022) L’ondata di maltempo semina il panico su unada. Una bufera diche si è scatenata sul centro Italia non allenta la sua morsa. E mentre nelle Marche nuovi nubifragi e un tornado si sono abbattuti nel pomeriggio sulla Regione – complicando soccorsi e ricerche – aunadanorvegese, regolarmente attraccata al Terminal Crociere di Porto Corsini, ha rotto gli. Rischiando di finire contro le banchine del terminal. Attimi die di tensione, tra gli oltre 800 passeggeri a, che hanno assistito all’intervento di ben 5 rimorchiatori messi in campo per evitare la collisione.da...

news_ravenna : Aggressioni e minacce, la paura corre a bordo dei treni: 'Un’ondata di violenza inaccettabile e da contrastare' - Amo_Abbracci : RT @cussiddu: Anche se il personale di bordo mi tranquillizza sulle condizioni del volo io ho paura l'hostess. - Ales_1981 : @rodrigochimico Qui c’è un’alternanza che fa paura, a bordo campo se stanno a scaldà pure gli esperti di politica e… - c_maudo : RT @cussiddu: Anche se il personale di bordo mi tranquillizza sulle condizioni del volo io ho paura l'hostess. - MariGi_12 : RT @cussiddu: Anche se il personale di bordo mi tranquillizza sulle condizioni del volo io ho paura l'hostess. -

Momenti di terrore a Zaporizhzhia per il cardinale Konrad Krajewski , l'inviato di Papa Francesco in Ucraina che oggi si è ritrovato coinvolto in una sparatoria mentre si trovava sul fronte adi un pulmino. Dopo aver fatto un carico di aiuti, l'elemosiniere del Papa si è inoltrato in una zona ad alto rischio: quella dove i colpi si fanno più fitti, e " oltre i soldati non entra più ......da parte di alcuni rimorchiatori - durate circa quattro ore - 870 passeggeri si trovavano adella nave, oltre a 200 membri dell'equipaggio, per un totale di quasi mille persone . Tantama ...(LaPresse) Paura nel porto di Ravenna dove la nave da crociera Viking Sea ha rotto gli ormeggi a causa del mare in tempesta e delle raffiche di "bora ...Maltempo in Romagna: a causa delle straordinarie raffiche di bora, la nave da crociere Viking Sea, che si trovava a Ravenna, ha rotto gli ormeggi e ...