Montolivo: 'Scudetto? L'Inter ha balbettato ma è ancora la più forte' (Di sabato 17 settembre 2022) Intervenuto a Dazn, l'ex centrocampista, Riccardo Montolivo, ha parlato della corsa Scudetto. "L'Inter ha balbettato un po' di... Leggi su calciomercato (Di sabato 17 settembre 2022)venuto a Dazn, l'ex centrocampista, Riccardo, ha parlato della corsa. "L'haun po' di...

TUTTOJUVE_COM : Montolivo non ha dubbi: 'Inter ancora favorita per lo scudetto' - DAZN_IT : È ancora l'Inter la favorita per lo Scudetto? Ecco l'idea di Riccardo Montolivo #KickOff #DAZN - junews24com : Montolivo a sorpresa: «Credo che loro non siano pronti per vincere subito» - -