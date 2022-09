Mondiali ritmica, Sofia Raffaeli oro all-around a Sofia (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – Sofia Raffaeli straordinaria ai Mondiali di ritmica di Sofia. L’azzurra ha vinto la medaglia d’oro nell’All around con un punteggio di 133.250. Oro storico per la campionessa delle Fiamme Oro, prima italiana ad imporsi nel concorso generale individuale. La 18enne marchigiana, denominata ‘Formica Atomica’, ha trionfato in ben tre Finali di Specialità (cerchio, palla, nastro), ed ora ha completato il poker nel concorso generale conquistando anche un pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Raffaeli conclude questo Mondiale con 4 medaglie d’oro e una di bronzo. C’è inoltre da segnalare anche la quinta posizione di Milena Baldassarri con 124.900, a poco più di un decimo dalla quarta piazza. La Raffaeli si è ... Leggi su italiasera (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) –straordinaria aididi. L’azzurra ha vinto la medaglia d’oro nell’Allcon un punteggio di 133.250. Oro storico per la campionessa delle Fiamme Oro, prima italiana ad imporsi nel concorso generale individuale. La 18enne marchigiana, denominata ‘Formica Atomica’, ha trionfato in ben tre Finali di Specialità (cerchio, palla, nastro), ed ora ha completato il poker nel concorso generale conquistando anche un pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.conclude questo Mondiale con 4 medaglie d’oro e una di bronzo. C’è inoltre da segnalare anche la quinta posizione di Milena Baldassarri con 124.900, a poco più di un decimo dalla quarta piazza. Lasi è ...

SkySport : ULTIM'ORA Mondiali ginnastica ritmica, quarto oro in Bulgaria per Sofia #Raffaeli L'azzurra trionfa nel concorso ge… - Agenzia_Ansa : Sofia Raffaeli inarrestabile, conquista l'oro anche nel nastro ai Mondiali di ritmica. La 18enne azzurra fa tris do… - Coninews : ALTRE MEDAGLIE IRIDATE PER SOFIA! ?? Ai Mondiali di ginnastica ritmica Sofia #Raffaeli è ancora d’oro ?? al nastro e… - AndreaFabiano : RT @LiaCapizzi: Quattro ORI Mondiali di Sofia Raffaeli. Qui si entra nella leggenda della ginnastica ritmica! Il 4° oro il più pesante. Gar… - Niklaus_R : RT @sportface2016: +++SOFIA #RAFFAELI NON SI FERMA PIU'! Strepitoso oro per l'azzurra anche nell'all-around individuale ai Mondiali di #gin… -