L'ultimo saluto a Elisabetta II, tutti i nipoti riuniti per la veglia: William e Harry in uniforme fianco a fianco (Di sabato 17 settembre 2022) I principi William e Harry, entrambi in uniforme, hanno vegliato per 15 minuti la bara della nonna, la regina Elisabetta, per renderle omaggio. I due fratelli eramo accompagnati dai sei cugini, tutti i nipoti di Elisabetta II, esattamente come re Carlo si era unito nei giorni scorsi ai suoi tre fratelli nella veglia alla madre. Il principe di Galles sera affiancato dai cugini Zara Tindall e Peter Philips, i figli della principessa Anna; mentre Harry era con le figlie del duca di York, le principesse Beatrice ed Eugenia. I figli del conte di Wessex, Lady Louise e il visconte Severn, sai trovavano al centro. Da notare che anche Harry, e non solo William, vestiva la divisa accanto alla ...

