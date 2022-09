Lotito: «Sarri resta al suo posto, non c’è nessun dubbio. Ha parlato in un momento di sconforto» (Di sabato 17 settembre 2022) Maurizio Sarri ha pensato davvero alle dimissioni dalla panchina della Lazio. La sua non era una provocazione, né una dichiarazione a caldo dopo una sconfitta. Il Messaggero lo scrive chiaramente. “Non è un bluff. Sarri pensa davvero di fare un passo indietro, se ci sarà un nuovo capitombolo. Mai era stato così scosso e tormentato, dal suo sbarco alla Lazio”. Al di là della sconfitta in Europa League, lo tormenta il fatto che, a distanza di 14 mesi dal suo arrivo, ancora non riesce a debellare i blackout della squadra. Ma Lotito non lo lascerà andar via così facilmente. Il quotidiano riporta le parole del presidente biancoceleste, dal Molise. «Sarri non va via, resta al suo posto, non c’è nessun dubbio. Ha parlato in un ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 settembre 2022) Maurizioha pensato davvero alle dimissioni dalla panchina della Lazio. La sua non era una provocazione, né una dichiarazione a caldo dopo una sconfitta. Il Messaggero lo scrive chiaramente. “Non è un bluff.pensa davvero di fare un passo indietro, se ci sarà un nuovo capitombolo. Mai era stato così scosso e tormentato, dal suo sbarco alla Lazio”. Al di là della sconfitta in Europa League, lo tormenta il fatto che, a distanza di 14 mesi dal suo arrivo, ancora non riesce a debellare i blackout della squadra. Manon lo lascerà andar via così facilmente. Il quotidiano riporta le parole del presidente biancoceleste, dal Molise. «non va via,al suo, non c’è. Hain un ...

