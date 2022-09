Liverpool, niente riscatto per Arthur: la bocciatura di Klopp (Di sabato 17 settembre 2022) Il Liverpool ha deciso di non riscattare Arthur: il centrocampista non ha convinto Klopp e a giugno tornerà alla Juve Il Liverpool, dopo appena un mese ha preso la sua decisione su Arthur. Il centrocampista brasiliano non verrà riscattato, Secondo quanto riportato dal Mirror. A giugno, scaduto il contratto di prestito, il giocatore tornerà alla Juve e il Liverpool si muoverà sul mercato alla caccia di obiettivi più funzionali al gioco di Klopp. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 settembre 2022) Ilha deciso di non riscattare: il centrocampista non ha convintoe a giugno tornerà alla Juve Il, dopo appena un mese ha preso la sua decisione su. Il centrocampista brasiliano non verrà riscattato, Secondo quanto riportato dal Mirror. A giugno, scaduto il contratto di prestito, il giocatore tornerà alla Juve e ilsi muoverà sul mercato alla caccia di obiettivi più funzionali al gioco di. L'articolo proviene da Calcio News 24.

bettercallLollo : RT @ErCardinale: HALLAND io ho grande paura che farà un buco nell’acqua Nell’idea di Pep…lui non c’entra niente Io a Lele dopo la partita c… - BriandiNazaret1 : #Cassano :'Ho grande paura che farà un buco nell'acqua. Nell'idea di Pep lui non c'entra niente. Io a Lele dopo la… - ErCardinale : HALLAND io ho grande paura che farà un buco nell’acqua Nell’idea di Pep…lui non c’entra niente Io a Lele dopo la pa… - Liuk_1981 : @Torrenapoli1 Parla di fortuna contro Liverpool che è stato massacrato.... di calcio ne capisce poco o niente. - cittadinodigita : RT @Gianpaolo_5: #Cassano su #Haaland: 'Ho grande paura che farà un buco nell'acqua. Nell'idea di Pep lui non c'entra niente. Io a Lele dop… -