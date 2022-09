Le falle nel sistema di allerta e i limiti della protezione civile «Evento peggiore del previsto» (Di sabato 17 settembre 2022) Il responsabile regionale: "I modelli matematici ci davano fenomeni in attenuazione". Curcio: "Dovremo approfondire" Leggi su ilgiornale (Di sabato 17 settembre 2022) Il responsabile regionale: "I modelli matematici ci davano fenomeni in attenuazione". Curcio: "Dovremo approfondire"

AgenteSteinberg : @callmevaneg @Vercinge91 @half0light Eh si, di certo il timing della notizia fa un po' pensare, la denuncia di stal… - Anghel11661485 : @sruotolo1 Perdonami sandro ma qua il problema è anche strutturale non vengono monitorate varie falle nel territori… - anno_domini2000 : @fffitalia E' un test (più che un esperimento) con diverse falle, per tanti fattori. 1) il luogo del test non è il… - SophosItalia : Come sempre, il nostro consiglio è quello di applicare le patch tempestivamente e spesso! #Apple #ios - IsideHator : @Erminio71890018 @addormentata_l @Pontifex_it Di sicuro si indebolisce, sarebbe come immergersi nell'Oceano con una… -