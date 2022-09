Inter, Gazzetta: “Skriniar bloccato dal rinnovo” (Di sabato 17 settembre 2022) Inter, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta la squadra Inter nella dirigenza pensa al rinnovo dello slovacco per il mercato che verrà. “Le vie La prima strada è la più nota e anche la più ovvia. L’Inter proporrà a Skriniar un nuovo accordo da 6,5 milioni di euro a stagione fino al 2027. Un aumento considerevole rispetto ai 3,8 milioni che lo slovacco guadagna attualmente, che porterebbe il giocatore all’altezza dei top in rosa, dunque Lautaro e Brozovic: eccezion fatta per Lukaku, nessuno avrebbe uno stipendio più alto del suo nell’organico di Inzaghi. La partita non è scontata, però. Il finale non è scritto, come poteva esserlo prima dell’estate. Di mezzo c’è stata l’offerta del Psg che evidentemente ha modificato i parametri. Il club francese – va ricordato – ... Leggi su seriea24 (Di sabato 17 settembre 2022)- Come riporta ad oggi lala squadranella dirigenza pensa aldello slovacco per il mercato che verrà. “Le vie La prima strada è la più nota e anche la più ovvia. L’proporrà aun nuovo accordo da 6,5 milioni di euro a stagione fino al 2027. Un aumento considerevole rispetto ai 3,8 milioni che lo slovacco guadagna attualmente, che porterebbe il giocatore all’altezza dei top in rosa, dunque Lautaro e Brozovic: eccezion fatta per Lukaku, nessuno avrebbe uno stipendio più alto del suo nell’organico di Inzaghi. La partita non è scontata, però. Il finale non è scritto, come poteva esserlo prima dell’estate. Di mezzo c’è stata l’offerta del Psg che evidentemente ha modificato i parametri. Il club francese – va ricordato – ...

