Incendio boschivo, denunciate due persone di Monteverde (Di sabato 17 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMonteverde (Av) – I Carabinieri della Stazione Forestale di Lacedonia hanno denunciato due persone di Monteverde per "Incendio boschivo". Nello specifico, all'esito delle indagini svolte dai Carabinieri, sono emersi indizi di colpevolezza a carico di due uomini che, in agro del comune di Monteverde, avrebbero intenzionalmente appiccato il fuoco per lo smaltimento di residui vegetali derivanti dalla lavorazione di fondi agricoli coltivati a grano, appena mietuto, adiacenti a un'area boscata. Alla luce delle evidenze emerse, per i predetti è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

