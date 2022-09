Il battito infinito di Eros "Voglio morire sul palco"

ciccio_1990 : Eros Ramazzotti: Battito Infinito - Cantanti Italiani - nickstefan : 'Battito Infinito' von Eros Ramazzotti – - infoitcultura : Eros Ramazzotti ritorna in tour mondiale con “Battito Infinito World Tour” - mariaisita08 : RT @rtl1025: ?? ???? Che spettacolo ieri sera alla premierè del tour mondiale di @RamazzottiEros a #Siviglia ?? Ramazzotti ha commentato la sc… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Torna Eros Ramazzotti con un nuovo album 'Battito infinito'. Al via anche un nuovo tour, 70 date a partire da Siviglia. I… -

Ma, appena prima, per due ore e mezza, Eros Ramazzotti aveva presentato l'album(in uscita oggi) e un tour mondiale cantando nella maestosa Plaza De Toros de la Real Maestranza de ...Penso che morirò su un palco'), si rimette in pista a distanza di quattro anni dall'ultimo album in studio e pubblica il nuovo progetto, che presenta in dieci anteprime mondiali tra ...Ramazzotti presenta il disco cantando nella Plaza de Toros di Siviglia. "Pausini ha fatto bene a rifiutare Bella Ciao" ...Inviato a Siviglia Doveva mancargli molto l'abbraccio con il pubblico, visto che ha speso quasi metà dell'anteprima del suo nuovo tour in mezzo alla gente, sotto il ...