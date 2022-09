I programmi in tv oggi, 17 settembre 2022: film e intrattenimento (Di sabato 17 settembre 2022) Su Rai 4 Una notte con la Regina, su Canale 5 Tu si que vales. Guida ai programmi Tv della serata del 17 settembre 2022 Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 17 settembre 2022? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai 4 dalle 21.20 il film drammatico Open Water – Cage Dive. Josh e Jeff, insieme alla fidanzata Megan, sono in Australia per fare immersione con gli squali bianchi, protetti da una gabbia, ... Leggi su lopinionista (Di sabato 17 settembre 2022) Su Rai 4 Una notte con la Regina, su Canale 5 Tu si que vales. Guida aiTv della serata del 17Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 17? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.20 ildrammatico Open Water – Cage Dive. Josh e Jeff, insieme alla fidanzata Megan, sono in Australia per fare immersione con gli squali bianchi, protetti da una gabbia, ...

ladyonorato : Non c’è niente di cui godere. Ciò che avviene oggi è solo l’estensione delle vittime sacrificali di un piano precis… - reportrai3 : Appalti truccati nei trasporti in ambulanza: 5 arresti nell'inchiesta First Aid One eseguiti oggi dalla Guardia di… - Lopinionista : I programmi in tv oggi, 17 settembre 2022: film e intrattenimento - MarilandTorino : RT @AlbertoLetizia2: L'emergenza climatica dovrebbe essere, anzi, deve essere al primo posto nei programmi di qualsiasi governo e di qualsi… - Dorian221190 : RT @MasterAb88: La nuova Rai2 è già alla Canna del gas. Dopo i programmi cancellati, i flop appena partiti che cambiano giorno, oggi spunt… -