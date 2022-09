Guido Crosetto intercettato in diretta tv'? "Questo è un reato": Parenzo nel panico (Di sabato 17 settembre 2022) “Stiamo commettendo un reato, intercettazione telefonica in diretta”. Così David Parenzo ha scherzato al rientro da una pubblicità, con la regia che si è soffermata sull'immagine di Guido Crosetto impegnato a telefono. Un siparietto simpatico, quello capitato per caso a In Onda, la trasmissione di La7 condotta da Parenzo e da Concita De Gregorio. “È mia moglie - ha svelato Crosetto, strappando un sorriso a tutti i presenti - voleva la password per i miei figli ma non sono riuscito a dargliela, dopo le scrivo”. Superato Questo piccolo siparietto, l'ex esponente di Fratelli d'Italia ha parlato della conferenza di Mario Draghi e dei messaggi che ha mandato il premier dimissionario, innanzitutto sulla collocazione europea dell'Italia. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) “Stiamo commettendo un, intercettazione telefonica in”. Così Davidha scherzato al rientro da una pubblicità, con la regia che si è soffermata sull'immagine diimpegnato a telefono. Un siparietto simpatico, quello capitato per caso a In Onda, la trasmissione di La7 condotta dae da Concita De Gregorio. “È mia moglie - ha svelato, strappando un sorriso a tutti i presenti - voleva la password per i miei figli ma non sono riuscito a dargliela, dopo le scrivo”. Superatopiccolo siparietto, l'ex esponente di Fratelli d'Italia ha parlato della conferenza di Mario Draghi e dei messaggi che ha mandato il premier dimissionario, innanzitutto sulla collocazione europea dell'Italia. ...

