Empoli | Zanetti | «Vittoria arrivata nella partita in cui abbiamo sofferto di più»

(Di sabato 17 settembre 2022) L’allenatore dell’ha analizzato lacontro il Bologna Paolo, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine dellacontro il Bologna.– «Inseguivamo lada un po’ di tempo ed èin cuidi più. Felice per Bandinelli, se va in area il pallone poi gli arriva. Il Bologna nel secondo tempo meritava sicuramente almeno un gol. Anche oggi siamo stati imprecisi e rischiavamo di non portare a casa il risultato». VICARIO – «Non mi prendo nessun merito, ma va tutto a lui e al preparatore dei portieri. Con Guglielmo ho un rapporto straordinario e anche oggi ...

Commenta per primo Bologna -: 0 - 1 Vicario 6.5: Orsolini inizialmente lo impensierisce ma la porta rimane inviolata. ...6.5: la sua squadra ci crede fino in fondo e porta a casa, in ...... tecnico della Primavera), il successore si Sinisa Mihajlovic esce infatti sconfitto dal Dall'Ara, battuto 1 - 0 dall'di Paoloche spezza così un suo personale tabù (mai vittorioso ...Colpaccio dell’Empoli, che si impone al Dall’Ara per la prima volta nel suo campionato, togliendo il sorriso a quel Thiago Motta che sedeva per la prima volta sulla panchina dei rossoblu. Gli emiliani ...Il tecnico dell'Empoli Paolo Zanetti ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Bologna: "Sono contento per Bandinelli, c'è un patto tra me e lui e se va in area queste palle arrivano. Non ho mai parlato ...