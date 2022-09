Covid, in Campania 1.430 nuovi positivi ma nessun decesso (Di sabato 17 settembre 2022) Sono 1.430 i nuovi casi positivi al Covid-19 in Campania, ma non si registrano vittime. In leggero aumento il tasso di positività: si passa dal 13,48% di ieri al 14,26 di oggi. I test eseguiti sono stati 10.027. In calo i ricoveri in intensiva, da 15 a 14. In notevole diminuzione le presenze nei reparti di degenza ordinaria, da 244 a 228. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 17 settembre 2022) Sono 1.430 icasial-19 in, ma non si registrano vittime. In leggero aumento il tasso dità: si passa dal 13,48% di ieri al 14,26 di oggi. I test eseguiti sono stati 10.027. In calo i ricoveri in intensiva, da 15 a 14. In notevole diminuzione le presenze nei reparti di degenza ordinaria, da 244 a 228. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

