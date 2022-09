Biomutant | recensione | l’apocalisse furry raggiunge la next gen

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 17 settembre 2022), sviluppato da Experiment 101 e pubblicato da THQ Nordic, approda sulle console di nuova generazione, applicando dei miglioramenti netti al titolo rilasciato per la prima volta nel 2021 su PS4, Xbox One e Windows. Abbiamo già parlato diin questa, quindi non preoccupatevi: parleremo sì del gioco, ma parleremo principalmente delle migliorie e modifiche dalla versione Old Gen allaGen.: un titolo che si è fatto attendere L’attesa perè durata tantissimo, quasi quattro interminabili anni. Certo, ci sono titoli che si sono fatti attendere per ben più tempo, basti pensare a titoli come Kingdom Hearts III, per rimanere in casa Square Enix, o per fare un esempio più recente Cyberpunk ...