(Di sabato 17 settembre 2022) "Noi siamo sempre in discussione e discutiamo ilche facciamo: sicuramente sbagliamo, sbagliamo tutti e iosicuramentepiù degli. Ma in questi momenti ci vuole molta ...

JamesHorncastle : se non sbaglio Allegri, alla domanda di Barzagli su chi siano i futuri leader della Juventus, ha risposto De Ligt e Locatelli... - misorecordsuk : Monza-Juve, Allegri: 'Sbaglio più di altri. Infortuni? Nessun dubbio sullo staff' #Juve #Juventus - sportli26181512 : Allegri: 'Io sbaglio molto più di altri. Gli infortuni? Nessun dubbio sul lavoro dello staff': Allegri: 'Io sbaglio… - Gazzetta_it : #Allegri: 'Io sbaglio molto più di altri. Gli infortuni? Nessun dubbio sul lavoro dello staff' #MonzaJuve - Edmndr0 : @chiccochiesa @LiveBianconera Ma secondo te allegri non ha spiegato il ruolo di Locatelli a lui stesso? Si vedono l… -

GianlucaDiMarzio.com

... sicuramente sbagliamo, sbagliamo tutti e iosicuramente molto più degli altri. Ma in questi momenti ci vuole molta lucidità". Lo ha detto il tecnico della Juventus Massimilianonella ...Nel mirino della critica c'è sempre e soprattutto Massimiliano, per il momento confermato ... Io sono il primo epiù degli altri. In questi momenti ci vuole sempre molta lucidità. Se ... Juventus, Allegri: " Monza-Juventus, le parole di Max Allegri nella conferenza stampa di presentazione alla ... Siamo sempre in discussione: sicuramente abbiamo sbagliato, io sono il primo che sbaglio più degli altri. In ...L'avvio stagionale della Juventus targata Massimiliano Allegri è davvero da incubo: è già pronto il nuovo allenatore ...