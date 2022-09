Vuoi spendere meno sul gas? Queste alternative ti fanno risparmiare sul riscaldamento (Di venerdì 16 settembre 2022) Per spendere meno sul gas è importante tenere conto di alcune alternative che spingono a risparmiare sul riscaldamento: ecco quali sono e che cosa devi sapere per non vedere bollette da capogiro. Il gas è una delle forniture energetiche più utilizzate nel nostro Paese. È una alternativa energetica compatibile con i fabbisogni di riscaldamento. Proprio per la sua natura multifunzionale e il suo alto potere calorifico, molti scelgono il riscaldamento come principale fonte di approvvigionamento energetico. Peccato che negli ultimi mesi i costi sono da capogiro per questo è bene sottolineare che ci sono alternative valide. fonte foto: AdobeStockCon il prezzo del gas e dell’elettricità ... Leggi su chenews (Di venerdì 16 settembre 2022) Persulè importante tenere conto di alcuneche spingono asul: ecco quali sono e che cosa devi sapere per non vedere bollette da capogiro. Ilè una delle forniture energetiche più utilizzate nel nostro Paese. È una alternativa energetica compatibile con i fabbisogni di. Proprio per la sua natura multifunzionale e il suo alto potere calorifico, molti scelgono ilcome principale fonte di approvvigionamento energetico. Peccato che negli ultimi mesi i costi sono da capogiro per questo è bene sottolineare che ci sonovalide. fonte foto: AdobeStockCon il prezzo dele dell’elettricità ...

Bradipo639 : @FuryBionda @sgralady ancora molto bene, ho amici con iPhone X che gira come da nuovo e con l'ultimo aggiornamento,… - dontcallhimbqby : @tobesollou se vuoi spendere soldi inutilmente, potresti venire da me - EmilianoElia72 : @CarloCalenda Puoi progettare quello che vuoi ma per difenderti da un evento in cui cadono 400 mm in 3 h dovresti s… - blackvnat : che nervi la gente ricca sfondata che quando usciamo è ‘non andiamo là o spendiamo troppo’ ma che cazzo significa m… - SilverErLucano : @gabryhz Vuoi mettere spendere 100 e passa euri di maglia ufficiale quando ne puoi prendere 4 con allegri out sopra? ABISSO -