“Voglio morire | non vivo più” | la confessione sconvolge Maria De Filippi

Leggi su vesuvius

(Di venerdì 16 settembre 2022) Unaarrivata all’improvviso da un ex cavaliere di Uomini e Donne spiazzaDe, perché vuoleNei giorni scorsi un ex cavaliere di Uomini e Donne si è lasciato andare ad un duro sfogo sul suo profilo Instagram che ha spiazzatoDee i tantissimi telespettatori del noto dating show.De(Screenshot video Witty)Si tratta di una vecchia conoscenza di Gemma Galgani, l’uomo era approdato in trasmissione nel 2019 dicendosi interessato alla dama torinese. Per via dell’importante differenza di età in moltissimi lo avevano accusato di essere solo in cerca di visibilità, il suo percorso a Uomini e Donne non è durato a lungo. Tramite una Instagram Stories l’ex cavaliere è apparso alquanto ...