Ultime Notizie – Gas, Draghi: “Rigassificatore Piombino essenziale” – Video (Di venerdì 16 settembre 2022) “Il Rigassificatore di Piombino è essenziale. E’ una questione di sicurezza nazionale, essenziale per le forniture di gas”. Lo ha detto il premier Mario Draghi nella conferenza stampa dopo l’approvazione del decreto Aiuti. “Io credo che il Rigassificatore sia uno strumento essenziale per garantire la sicurezza energetica nazionale”, ha detto il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani. “Dovrà essere fatto di tutto per aiutare i territori, abbiamo concordato soprattutto per il primo Rigassificatore, quello di Piombino, che verrà posto lì per tre anni e poi si sposterà in una posizione più consona alle esigenze del territorio”, aggiunge ricordando che “non si tratta di infrastrutture permanenti” e che “la posta in ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 16 settembre 2022) “Ildi. E’ una questione di sicurezza nazionale,per le forniture di gas”. Lo ha detto il premier Marionella conferenza stampa dopo l’approvazione del decreto Aiuti. “Io credo che ilsia uno strumentoper garantire la sicurezza energetica nazionale”, ha detto il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani. “Dovrà essere fatto di tutto per aiutare i territori, abbiamo concordato soprattutto per il primo, quello di, che verrà posto lì per tre anni e poi si sposterà in una posizione più consona alle esigenze del territorio”, aggiunge ricordando che “non si tratta di infrastrutture permanenti” e che “la posta in ...

