“Sì alle sanzioni ma” Salvini e la replica a Draghi | nessun passo indietro

Leggi su iltempo

(Di venerdì 16 settembre 2022) Matteoa Mario. Il leader della Lega ha risposto ai giornalisti presenti ad un comizio a Catania in meritoparole del premier, che in conferenza stampa ha fatto sapere che sullealla Russia dopo lo scoppio della guerra in Ucraina il governo non condivide le posizioni di chi chiede di arretrare sulle, un messaggio che è apparso indirizzato al numero uno del Carroccio. “La Lega - ha detto- ha sempre sostenuto le. La notizia di oggi è che i giornali e politici di sinistra hanno chiacchierato per una settimana di fondi russi che non ci sono. Abbiamo scoperto che la Russa in Italia non ha pagatoo, non ha compratoo, non influendo nelle lezioni ...