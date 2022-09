Scuola, con lavvio delle lezioni torna il problema della qualita' dellaria (Di venerdì 16 settembre 2022) Sulle linee guida pubblicate in Gazzetta Ufficiale a inizio agosto, gli esperti del Ministero dell'Istruzione hanno sottolineato che esiste una molteplicita' di fattori a cui e' necessario prestare ... Leggi su askanews (Di venerdì 16 settembre 2022) Sulle linee guida pubblicate in Gazzetta Ufficiale a inizio agosto, gli esperti del Ministero dell'Istruzione hanno sottolineato che esiste una molteplicita' di fattori a cui e' necessario prestare ...

matteorenzi : Con oggi ormai quasi tutti i ragazzi sono tornati a scuola. I #60secondi di oggi sono dedicati a loro e ai loro ins… - sbonaccini : Aprono le scuole. Per tantissimi studenti dell’Emilia-Romagna andare e tornare da scuola, con bus o treni del tpl r… - sbonaccini : Un grande in bocca al lupo agli studenti che tornano tra i banchi, finalmente in presenza, con questa foto. Ritra… - Max0758550955 : RT @AnnalisaNocera1: Fresca fresca tiè. Mi avvisano da scuola che c'è un bambino positivo.Quindi si entra con fpp2 x 10gg. Ho risposto che… - Paololafalce66 : Mentana a 100 secondi.. Ma se non è Draghi il candidato del centro sinistra da contrapporre alla ranetta con fiamme… -