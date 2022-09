Salernitana-Lecce stasera in tv: orario, diretta tv e streaming Serie A 2022/2023 (Di venerdì 16 settembre 2022) L’orario e la diretta tv di Salernitana-Lecce, valida come anticipo della settima giornata di Serie A 2022/2023. A sfidarsi sono due piazze molto calde, alla ricerca del bottino grosso: i granata per proseguire dopo un bell’inizio di stagione, i salentini per trovare la prima vittoria in campionato, dopo i gravissimi errori arbitrali subiti nella sfida contro il Monza, che hanno portato alla sospensione di Pairetto. Il fischio d’inizio della partita è fissato alle ore 20:45 di venerdì 16 settembre, con la partita che sarà visibile su Sky Sport o Zona Dazn, oltre che in streaming su Sky Go, Now Tv e Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 16 settembre 2022) L’e latv di, valida come anticipo della settima giornata di. A sfidarsi sono due piazze molto calde, alla ricerca del bottino grosso: i granata per proseguire dopo un bell’inizio di stagione, i salentini per trovare la prima vittoria in campionato, dopo i gravissimi errori arbitrali subiti nella sfida contro il Monza, che hanno portato alla sospensione di Pairetto. Il fischio d’inizio della partita è fissato alle ore 20:45 di venerdì 16 settembre, con la partita che sarà visibile su Sky Sport o Zona Dazn, oltre che insu Sky Go, Now Tv e Dazn. SportFace.

