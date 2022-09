Ragazzo di 18 anni muore sul lavoro: 'Schiacciato da una lastra di metallo'. Era uno studente, faceva uno stage (Di venerdì 16 settembre 2022) Tragedia sul lavoro, l'ennesima morte bianca, e stavolta a perdere la vita è un Ragazzo giovanissimo. Un operaio di appena 18 anni è morto questo pomeriggio in un incidente all'interno di un'azienda ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 settembre 2022) Tragedia sul, l'ennesima morte bianca, e stavolta a perdere la vita è ungiovanissimo. Un operaio di appena 18è morto questo pomeriggio in un incidente all'interno di un'azienda ...

