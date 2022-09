Nazionale Under 20: ecco i convocati in vista delle prossime gare (Di venerdì 16 settembre 2022) Tutto pronto per l’inizio di stagione della Nazionale Under 20 che si appresta ad iniziare il ritiro in vista delle prossime gare contro Portogallo e Svizzera. ecco di seguito l’elenco di tutti i convocati: Portieri: Pietro Passador (Torino), Jacopo Sassi (Giugliano), Gioele Zacchi (Sassuolo);Difensori: Diego Coppola (Verona), Alessandro Fontanarosa (Inter), Filippo Fiumanò (Aquila 1902 Montevarchi), Gabriele Mulazzi (Juventus), Luigi Palomba (Cagliari), Edoardo Pieragnolo (Sassuolo), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Inter);Centrocampisti: Cesare Casadei (Chelsea), Federico Casolari (Sassuolo), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Giovanni Fabbian (Reggina), Jacopo Fazzini (Empoli), Samuele Giovane (Ascoli), Gaetano Pio Oristanio (Volendam), ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 settembre 2022) Tutto pronto per l’inizio di stagione della20 che si appresta ad iniziare il ritiro incontro Portogallo e Svizzera.di seguito l’elenco di tutti i: Portieri: Pietro Passador (Torino), Jacopo Sassi (Giugliano), Gioele Zacchi (Sassuolo);Difensori: Diego Coppola (Verona), Alessandro Fontanarosa (Inter), Filippo Fiumanò (Aquila 1902 Montevarchi), Gabriele Mulazzi (Juventus), Luigi Palomba (Cagliari), Edoardo Pieragnolo (Sassuolo), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Inter);Centrocampisti: Cesare Casadei (Chelsea), Federico Casolari (Sassuolo), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Giovanni Fabbian (Reggina), Jacopo Fazzini (Empoli), Samuele Giovane (Ascoli), Gaetano Pio Oristanio (Volendam), ...

sportface2016 : #NazionaleUnder20: ecco i convocati in vista delle prossime gare - d1lupa : RT @EmpoliFC: ???? Duccio Degli Innocenti e Jacopo Fazzini convocati dalla Nazionale Under 20 per la sfida contro il Portogallo ???? valida per… - FootballReprt : RT @EmpoliFC: ???? Duccio Degli Innocenti e Jacopo Fazzini convocati dalla Nazionale Under 20 per la sfida contro il Portogallo ???? valida per… - NicoSchira : @sono_gerardoo Condivido! Udogie così come Parisi e Miretti meritavano chiamata in Nazionale, ma mi risulta che Man… - EmpoliFC : ???? Duccio Degli Innocenti e Jacopo Fazzini convocati dalla Nazionale Under 20 per la sfida contro il Portogallo ????… -