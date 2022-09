TgLa7 : Muore su lavoro a 18 anni, schiacciato da lastra metallo ++ L'incidente in un'azienda a Noventa di Piave, nel veneziano #lavoro - SkyTG24 : Venezia, muore sul lavoro a 18 anni: schiacciato da lastra metallo - AlessiaLautone : Alternanza vita-lavoro. A 18 anni muore a #venezia durante uno stage scolastico - fanpage : Ancora un terribile incidente sul lavoro, ancora una volta è un ragazzo giovanissimo a perdere la vita. Aveva 18 an… - Claudio256022 : RT @SkyTG24: Venezia, muore sul lavoro a 18 anni: schiacciato da lastra metallo -

Un giovane operaio di 18 anni è morto questo pomeriggio in un incidente all'interno di un'azienda di Noventa di Piave (Venezia), specializzata nella lavorazione del metallo. Il giovane, secondo le ...Un giovane operaio di 18 anni è morto questo pomeriggio in un incidente all'interno di un'azienda di Noventa di Piave (Venezia), specializzata nella lavorazione del metallo. Il giovane, secondo le ...Questo è il numero del 15 settembre 2022 della newsletter Scusi, Lei. L'iscrizione è inclusa nell'abbonamento a Rep:. Per ...Un giovane operaio di 18 anni è morto questo pomeriggio in un incidente all'interno di un'azienda di Noventa di Piave (Venezia), specializzata nella lavorazione del metallo. (ANSA) ...