MotoGP, Bagnaia: “Gente cattiva sui social, non mi sento libero di scrivere ciò che voglio” (Di venerdì 16 settembre 2022) “All’inizio dell’anno guardavo i commenti sui social. Non ero in una situazione facile: stavamo faticando, lavoravamo ma i risultati non arrivavano. Quei messaggi erano deprimenti, la Gente è cattiva. A me non verrebbe mai in mente, da juventino, di andare sul profilo del Milan a scrivere che non sono bravi, che devono stare a casa; non ha senso. È giusto non dare importanza a certe persone”. Queste la parole di Francesco Bagnaia, che, intervistato da La Stampa, spiega qual è il suo rapporto con il social e con il suo pubblico. Pecco poi continua: “A volte sembra che quando si vince sia merito della Ducati, quando si perde invece è colpa del pilota. Un pilota vince insieme alla moto, non vedo perché si debba sempre cercare di screditare le vittorie di qualcuno. Era già successo a ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 settembre 2022) “All’inizio dell’anno guardavo i commenti sui. Non ero in una situazione facile: stavamo faticando, lavoravamo ma i risultati non arrivavano. Quei messaggi erano deprimenti, la. A me non verrebbe mai in mente, da juventino, di andare sul profilo del Milan ache non sono bravi, che devono stare a casa; non ha senso. È giusto non dare importanza a certe persone”. Queste la parole di Francesco, che, intervistato da La Stampa, spiega qual è il suo rapporto con ile con il suo pubblico. Pecco poi continua: “A volte sembra che quando si vince sia merito della Ducati, quando si perde invece è colpa del pilota. Un pilota vince insieme alla moto, non vedo perché si debba sempre cercare di screditare le vittorie di qualcuno. Era già successo a ...

