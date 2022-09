Meret: "Lo Scudetto è un sogno e lotteremo per realizzarlo. Rinnovo? Stiamo parlando" (Di venerdì 16 settembre 2022) Meret: "Lo Scudetto è un sogno e lotteremo per realizzarlo, contento di essermi preso la porta del Napoli, Rinnovo? Stiamo parlando" Alex Meret, portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: "La parata che ho fatto al dodicesimo minuto contro i Rangers? E' stata una bella parata, soprattutto perché era un momento in cui gli scozzesi spingevano molto grazie al loro pubblico. -afferma Meret - Sono contento di aver compiuto questo intervento importante e che nel secondo tempo siamo riusciti a sbloccare il risultato e vincere. Vincere all'Ibrox Stadium è una prova di maturità per noi, il loro pubblico ha spinto la squadra creano un'atmosfera molto calda. Ci ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 16 settembre 2022): "Loè unper, contento di essermi preso la porta del Napoli," Alex, portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: "La parata che ho fatto al dodicesimo minuto contro i Rangers? E' stata una bella parata, soprattutto perché era un momento in cui gli scozzesi spingevano molto grazie al loro pubblico. -afferma- Sono contento di aver compiuto questo intervento importante e che nel secondo tempo siamo riusciti a sbloccare il risultato e vincere. Vincere all'Ibrox Stadium è una prova di maturità per noi, il loro pubblico ha spinto la squadra creano un'atmosfera molto calda. Ci ...

