Marche, l’alluvione come uno tsunami (Di venerdì 16 settembre 2022) l’alluvione nelle Marche ha provocato almeno 9 morti, 4 dispersi e circa 50 feriti. Si cercano disperatamente dei bambini. Bombe d’acqua, fiumi straripati, colate di fango: nel cuore della notte hanno quasi distrutto interi paesi sulle colline di Senigallia (Ancona). Messaggio di vicinanza del capo dello Stato, Sergio Mattarella. Il premier Draghi sui luoghi del disastro. Monta la polemica sui mancati allarmi. Sono 9 al momento, e non 10 come sembrava in un primo momento, le vittime dell’ondata di maltempo che ha colpito la scorsa notte le Marche nel territorio di Senigallia. Il dato è dalla Prefettura di Ancona, che aggiorna così quelli forniti in precedenza. Due delle 9 vittime sono in corso di identificazione e potrebbero essere ricomprese nel numero dei dispersi, che sono allo stato 4, dei quali due minorenni. ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 16 settembre 2022)nelleha provocato almeno 9 morti, 4 dispersi e circa 50 feriti. Si cercano disperatamente dei bambini. Bombe d’acqua, fiumi straripati, colate di fango: nel cuore della notte hanno quasi distrutto interi paesi sulle colline di Senigallia (Ancona). Messaggio di vicinanza del capo dello Stato, Sergio Mattarella. Il premier Draghi sui luoghi del disastro. Monta la polemica sui mancati allarmi. Sono 9 al momento, e non 10sembrava in un primo momento, le vittime dell’ondata di maltempo che ha colpito la scorsa notte lenel territorio di Senigallia. Il dato è dalla Prefettura di Ancona, che aggiorna così quelli forniti in precedenza. Due delle 9 vittime sono in corso di identificazione e potrebbero essere ricomprese nel numero dei dispersi, che sono allo stato 4, dei quali due minorenni. ...

TgLa7 : ??MALTEMPO?? Alluvione nelle Marche, dove in alcune zone, in poche ore sono caduti oltre 400mm di pioggia, l'equivale… - EnricoLetta : Fermiamo la nostra campagna elettorale nelle #Marche. In segno di lutto e partecipazione al dolore delle famiglie c… - TgLa7 : ??ULTIMORA?? Peggiora la situazione a Senigallia, la città delle Marche. L'esondazione del Fiume Misa ha provocato al… - BabboleoNews : 'Di fronte alla tragedia che ha colpito le #Marche diventa ancora più importante mettere al centro dell'agenda nazi… - LilliVerde63 : RT @EnricoLetta: Fermiamo la nostra campagna elettorale nelle #Marche. In segno di lutto e partecipazione al dolore delle famiglie colpite… -