LIVE Berrettini-Baez 6-2 5-2 | Italia-Argentina 0-0 Coppa Davis in DIRETTA | il romano è avanti di un set e di un break

(Di venerdì 16 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-CERUNDOLO 5-2. Splendido dritto in contropiede,risale da 15-30 e consolida il vantaggio. 40-30 Si sposta per spingere con il dritto a sventaglioe chiude a rete. 30-30 Prova ad uscire dallo scambio, ma sbaglia di dritto. 15-30 Sul nastro il dritto in controbalzo di. 15-15 Serve alla grande. 0-15 Che lob di! Chirurgico. 4-2! Il quarto doppio fallo del match condannaa cedere il servizio: il primo punto per l’si avvicina. 15-40 LA STOP VOLLEY DI! ...

Ore 15:29 - Devastante: 3 - 0 13' di gioco, 3 - 0 per Matteo. In difficoltà l'argentino Baez, che non sembra riuscire a reggere il ritmo del tennista romano. Ore 15:25 - Subito ...Italia in campo a Bologna contro l'Argentina nella seconda sfida del girone A di Coppa Davis: in palio il pass per le Finals di Malaga di fine novembre. Subito- Baez, poi esordio di Sinner contro Cerundolo. Chiude il programma il doppio Bolelli/Fognini contro Gonzalez/Zeballos. Il match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul ...Il live e la diretta testuale di Berrettini-Baez, primo incontro di singolare di Italia-Argentina nella seconda sfida della fase a gironi della Coppa Davis 2022.• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Dopo aver battuto la Croazia gli azzurri con una vittoria raggiungerebbero infatti le Finals di Malaga ...