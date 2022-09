L' altro Bruce Springsteen | il suo Nebraska compie 40 anni

(Di venerdì 16 settembre 2022) Diseredati, sconfitti, fuorilegge e assassini. Sono i personaggi che popolano le canzoni di «». Sono lontaniluce dal sogno americano che appare come un miraggio dalla provincia più profonda. All'inizio degli'80decise di sovvertire le sue stesse regole. Armato solo di chitarra acustica, voce e armonica squarciò il velo dell'ipocrisia su devianze sociali descritte senza condanne preventive ma con l'onestà intellettuale di chi è ostinatamente alla ricerca della verità. Anche nella musica. Il Boss registrò le dieci canzoni dell'album in casa con un multitraccia portatile a 4 piste per poi incidere altre versioni in studio con la E Street Band. Ma restò insoddisfatto e convinse la casa discografica a scegliere i demo originali che vennero pubblicati il 30 settembre ...

CarloAntini : RT @tempoweb: L'altro #brucespringsteen il suo Nebraska compie 40 anni - tempoweb : L'altro #brucespringsteen il suo Nebraska compie 40 anni -

Music Fanpage

Non si è fatto mancare proprio nulla, ieri, il mister!che Luna Park! ... E quello della ... Com'era il titolo di quel film conLee 'L'urlo The Champions terrorizza anche Anfield' Si può ...Nel cast spiccanoWillis, Kellan Lutz, Gina Carano, D. B. Sweeney, Joshua Mikel, Steve ... Lui aveva l'intenzione di mettere da parte quest'attività e di dedicarsi ad, ma evidentemente il ... È Bruce Springsteen non Woody Allen: sui social ironia per la foto del cantautore Born in the Usa Diseredati, sconfitti, fuorilegge e assassini. Sono i personaggi che popolano le canzoni di «Nebraska». Sono lontani anni luce dal sogno ...Lungo una carriera che dura da più di mezzo secolo, Bruce Nauman ha creato opere con quasi tutti i mezzi immaginabili e nel farlo ha spinto i limiti di ciò che l'arte può e dovrebbe essere, nello spaz ...