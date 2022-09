Il maltempo devasta le Marche | morti e danni ingenti

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 16 settembre 2022) Bollettino di guerra nelle. Ilhato la Regione. Drammatico il bilancio: 7e 3 dispersi in provincia di Ancona (4 vittime vittime a Ostra, una a Senigallia, una a Trecastelli e una a Barbara, dove ci sono ancora tre dispersi). Ancora isolato il Comune di Cantiano, paese di poco più di 2 mila abitanti in provincia di Pesaro e Urbino, dove le forti piogge hanno trasformato le strade in torrenti e trascinato via auto. A Senigallia esondato il Misa. C’è anche un bambino di 8 anni tra i dispersi a Barbara. Il piccolo era con la mamma in auto che è rimasta bloccata dall’acqua. La donna sarebbe riuscita a lasciare l’auto con il figlio in braccio ma sarebbe poi stata travolta. I pompieri l’hanno soccorsa e salvata nella notte ma al momento del bambino non c’è traccia. Nella provincia di Ancona – ...