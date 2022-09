"Il M5s non c'entra nulla", Conte si smarca dai finanziamenti russi (Di venerdì 16 settembre 2022) Soldi russi ai partiti. Non si placano le polemiche dopo le indiscrezioni sul dossier degli 007 statunitensi sulle ingerenze del Cremlino nella politica internazionale. Per il momento non ci sono prove certe che siano coinvolti anche i partiti italiani ma, in campagna elettorale, è bene fare chiarezza. Quello che fa Giuseppe Conte in un'intervista a Il Giornale. «Escludo categoricamente che il Movimento 5 stelle possa essere coinvolto e subire interferenze di questo tipo» come quelle ipotizzate della russia, «abbiamosempre agito in maniera trasparente. Appena è apparsa la notizia, ho chiesto senza esitazioni che il Copasir indagasse con il pieno sostegno di tutte le forze politiche. Non c'è dubbio, però, che queste indiscrezioni vadano sempre maneggiate con grande cautela, specie in campagna elettorale, ne va del bene della ... Leggi su iltempo (Di venerdì 16 settembre 2022) Soldiai partiti. Non si placano le polemiche dopo le indiscrezioni sul dossier degli 007 statunitensi sulle ingerenze del Cremlino nella politica internazionale. Per il momento non ci sono prove certe che siano coinvolti anche i partiti italiani ma, in campagna elettorale, è bene fare chiarezza. Quello che fa Giuseppein un'intervista a Il Giornale. «Escludo categoricamente che il Movimento 5 stelle possa essere coinvolto e subire interferenze di questo tipo» come quelle ipotizzate dellaa, «abbiamosempre agito in maniera trasparente. Appena è apparsa la notizia, ho chiesto senza esitazioni che il Copasir indagasse con il pieno sostegno di tutte le forze politiche. Non c'è dubbio, però, che queste indiscrezioni vadano sempre maneggiate con grande cautela, specie in campagna elettorale, ne va del bene della ...

