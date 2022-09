I profughi benestanti ora arrivano col jet privato | ecco quanto pagano

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 settembre 2022) Ieri una vasta operazione di polizia, con la collaborazione delle due agenzie europee Eurojust e Europol, ha sgominato una banda di trafficanti di migranti che, per trasferire il suo carico umano, usava non barconi, gommoni o motoscafi, bensì jet privati. I clandestini, di provenienza prevalentemente irachena o kurda, venivano imbarcati in Turchia, muniti di falsi documenti diplomatici dello stato di Saint Kitts e Nevis nei Caraibi, loro ultima presunta destinazione. Una volta raggiunto lo scalo intermedio in Europa, i passeggeri dichiaravano la loro reale nazionalità alle autorità di polizia del luogo, richiedendo asilo politico. Secondo l'ipotesi accusatoria, accolta dalle autorità giudiziarie del Belgio, per il trasferimento clandestino dei migranti in Europa l'organizzazione incassava circa 10mila euro a persona. Dall'Italia si è mossa la procura di Bari poiché uno degli sbarchi ...