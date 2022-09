(Di venerdì 16 settembre 2022) La Procura di Milano ha chiuso le indagini per false comunicazioni societarie, falso in prospetto e aggiotaggio sul caso della corretta contabilizzazione dei(Npl) di Mps nei ...

Agenzia ANSA

La Procura di Milano ha chiuso le indagini per false comunicazioni societarie, falso in prospetto e aggiotaggio sul caso della corretta contabilizzazione dei crediti deteriorati (Npl) di Mps nei ...... il capo comunicazione di Mps deceduto precipitando da Rocca Salimbeni nel 2013, si ècon ... "rimane un punto fermo, di fondamentale valore per l'parlamentare ormai conclusa", tuttavia ... Chiusa inchiesta crediti deteriorati Mps per 5, anche banca - Ultima Ora La Procura di Milano ha chiuso le indagini per false comunicazioni societarie, falso in prospetto e aggiotaggio sul caso della corretta contabilizzazione dei crediti deteriorati (Npl) di Mps nei confr ...La decisione di Pierpaolo Cariddi di farsi da parte dopo l’inchiesta che ha travolto lui e il fratello Luciano insieme a un sistema imprenditoriale e amministrativo chiude un’epoca. I possibili scenar ...