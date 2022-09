(Di venerdì 16 settembre 2022)per duedi euro - tra cui un complesso immobiliare (Parco Concetta), costituito da alcuni appartamenti, garage ed aree non edificate che si trovano ad Angri e un'altra proprietà ...

cronachecampane : Camorra a Torre Annunziata, il Tar: ‘Il Governo dia gli atti dello scioglimento’ -

Agenzia ANSA

Le indagini patrimoniali dslla Sezione di Salerno della- riporta una nota - hanno consentito di formulare una valutazione di sproporzione tra il patrimonio e la capacità reddituale del soggetto ...La Direzione Invest i gativa Antimafia Sezione di Salerno ha eseguito un decreto di sequestro emesso dalla Sezione Riesame e Misure di Prevenzione del Tribunale di Salerno, a seguito di proposta ... Camorra: DIA Salerno sequestra beni per oltre due milioni a boss Beni per due milioni di euro - tra cui un complesso immobiliare (Parco Concetta), costituito da alcuni appartamenti, garage ed aree non edificate che si trovano ad Angri e un'altra proprietà immobilia ...Colpo da 2 milioni di euro all’ex boss di camorra, sequestrati parco e villa. La Direzione Investigativa Antimafia – Sezione di Salerno ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro emesso dalla Sezi ...