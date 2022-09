Azzurri premiati da Spalletti | la scelta del tecnico dopo Glasgow

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 16 settembre 2022) Il Napoli si prepara ad affrontare uno scontro diretto chiave per il percorso in campionato: domenica alle 20:45 gliscenderanno in campo a San Siro contro il Milan campione d’Italia in carica. Gli uomini di Lucianohanno collezionato risultati molto importanti in queste ultime sfide: con lo 0-3 ail Napoli è in cima alla classifica di Champions League a punteggio pieno. FOTO: Getty Images, Rangers-Napoli Napoli a riposo: quando torna ad allenarsi La trasferta in Scozia è stata particolarmente travagliata per la squadra partenopea, considerando che il rientro a Napoli è avvenuto per le cinque del mattino, come rivelato anticipatamente da Cristiano Giuntoli nel prepartita. Per questo motivo,ha concesso un po’ di riposo ai suoi, che non hanno svolto la seduta di allenamento ...